Boligkvarter i Dalum føler sig kørt over af Odense Kommunes embedsfolk, der - ifølge borgerne - i alt for høj grad tager hensyn til investor Michael Sandals ønske om at tjene så meget som muligt på nyt planlagt byggeri.

En bebyggelsesprocent på op til 65, der ligger langt over de 40 procent, der er fastsat i kommuneplanen, og en trafikplanlægning, der kun synes at tjene det formål, at investor Michael Sandal kan tjene så meget som muligt på et nyt planlagt byggeri på Demantsvej i Dalum. Det er det oplæg til en lokalplan, som embedsfolk fra By- og Kulturforvaltningen har serveret for politikerne i byrådet, som i forrige uge i enighed sendte planen i otte ugers offentlig høring. Sagen kort En dag i november bliver en beboer i området opmærksom på, at der går folk rundt og måler op på grunden Demantsvej 12.



5. december 2017: By- og Kulturudvalget behandler Michael Sandals projekt og beslutter at sende det i forhøring.



13. december 2017: Investor afholder infomøde på Demantsvej 12. Cirka 20 beboere fra området deltager, og bølgerne går højt.



25. april, 2018: Byrådet beslutter at sende en lokalplan for byggeriet i offentlig høring. Ifølge kritikerne er planerne "nøjagtig de samme", som blev forelagt på infomødet i december 2017. Der er ikke ændret én eneste ting trods de mange indsigelser fra beboere i området, mener de.



Sidste frist for at afgive høringssvar er 29. juni. Sådan mener i hvert fald en række kritiske stemmer i lokalområdet, som derfor er oppe på barrikaderne. I en forhøringsfase har forskellige enkeltpersoner og grundejerforeninger i området afgivet en række yderst kritiske høringssvar. Alligevel er der fra embedsfolkenes side slet ikke blevet lyttet til kritikken, og investor Michael Sandal har fået det præcis, som han vil, mener Kerstin Bro Egelund, der bor på nabogaden Zachariasvej. - Vi borgere i området føler os totalt kørt over af embedsfolkene. Vi forstår ikke formålet med at lave en høring, hvis man slet ikke har tænkt sig at lytte til de bekymringer, vi har. Den demokratiske proces i det her har vi meget svært ved at øje på, hvis høringen alene er en skueproces, hvor man slet ikke tager os seriøst, siger hun.

Ikke meget er ændret

Byggeriet er planlagt på hjørnet af Demantsvej og Iver Vinds Vej, hvor der indtil for cirka halvandet år siden lå en muslimsk friskole, som nu er lukket. Her vil Michael Sandal opføre 25 boliger i op til to en halv etages højde. Et mødereferat fra august 2017, der gengiver indholdet af et opstartsmøde mellem investor Michael Sandal og Byplan-kontoret i By- og Kulturforvaltningen, mener de kritiske beboere, viser, at deres høringssvar ikke har ændret det helt store. I hvert fald ikke på det meget centrale spørgsmål om bebyggelsesprocenten, som i sidste ende afgør, hvor mange boliger, Sandal kan opføre. Og dermed i sidste ende hvor mange penge han kan tjene på projektet. Af referatet fremgår det, at investoren ikke mener, han kan leve med en bebyggelsesprocent på under 63 - og at han gerne ser den helt oppe på 80 procent - selvom kommuneplanen siger 40. Lokalplanen, som nu er sendt i høring, lægger op til en bebyggelsesprocent på op til 65. - Det er for os at se et bevis på, at embedsfolkene kun har lyttet til investors ønsker og slet ikke til os beboere. Det kan undre os meget, at man vælger at se stort på, at der er fastsat en bebyggelsesprocent på 40 i kommuneplanen, for det er der en årsag til. Det skyldes jo, at man har vurderet, at det er, hvad kvarteret kan bære i forhold til bygningshøjder, tæthed og afledt trafik i området. - At man bare ser stort på det, får os til at tænke: Hvad er det lige, der foregår her? Man får næsten det indtryk, at investoren har nogle kontakter, vi ikke kender til, som gør, at han kan få det præcis, som han vil have det, siger Kerstin Bro Egelund.

Ikke kommunens opgave

Nogenlunde samme holdning har Søren Johansen, der også bor på Zachariasvej. Han står til at få indkørslen til det nye byggeri tæt op ad sin grund. I princippet kunne indkørslen placeres på Michael Sandals egen matrikel med adgang fra enten Demantsvej eller Iver Vinds Vej, men det ønsker investoren ikke, fordi det vil betyde mindre plads til boliger. Og det har kommunen stor forståelse for, fremgår det af et andet dokument i sagen, beboerne har fået aktindsigt i. Her skriver kommunens embedsfolk, at den bedste løsning er en indkørsel fra Zachariasvej og begrunder det bl.a. direkte med, at indkørsel direkte på egen investorens egen matrikel: "...kan opleves som en ulempe for bygherre. Løsningen fordrer, at der skal etableres en vendeplads på matriklen. Konsekvensen heraf betyder reduktion i antallet af p-pladser, som igen har betydning for antallet af boligenheder". Altså med andre ord: Investor indtjeningsmuligheder forringes, hvis der skal være indkørsel på egen matrikel. - Vi troede, at kommunens rolle her ville være at sikre, at vores interesser som borgere også blev varetaget. I stedet oplever vi, at kommunen optræder som en slags advokat for en grådig investor, der kun er ude efter en ting: At tjene så mange penge som muligt, siger Søren Johansen og tilføjer: - Vi støtter, at der skal byudvikles og er positive overfor, at der bygges på grunden, og selvfølgelig skal der også være en god forretning for bygherren. Men det skal bare foregå på en måde, så der også tages hensyn til os, der bor i kvarteret i forvejen. Jeg mener ikke, det er kommunens opgave for enhver pris at arbejde for at maksimere investorens profit.

Vil have politikerne i tale