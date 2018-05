Ændring af juniorklubber i Otterup, Bogense og Søndersø til SFO II-klubber med færre penge og færre pædagoguddannede medarbejdere delte kommunalbestyrelsen i Venstre mod de øvrige fire partier.

Nordfyn: Fronterne blev trukket knivskarpt op, da kommunalbestyrelsen på sit seneste møde vedtog en ny organisering af fritidstilbuddet for elever fra 3.-6. klase og for ungdomsskolen. Fronterne bestod af Venstre mod de øvrige fire partier, S, SF, DF og K, et flertal på 13 mod 12 for den nye struktur for fritidstilbuddet til kommunens halvstore børn og unge. “ Jeg kan ikke se fornuften i at gå ned på fagligheden, hvis man samtidig skal styrke inklusionsindsatsen. Anders Thingholm (K) Og fronterne blev meget tydelige, da Dorte Schmidt (S) til borgmesterens udtalte undren bad om en afstemning. Dermed lærte de nyvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen, at de skal rejse sig op for at markere deres holdning i en afstemning.

Flertallets beslutning betyder, at fritidstilbuddet for børn fra 3.-6. klasse fra 1. august ensrettes, så klubberne komme til at høre under de lokale skoler, og at personalenormering og tildeling af penge bliver ens for alle klubber, der for fremtiden kommer til at hedde SFO II. Som det er i dag, kan børnene i Otterup, Bogense og Søndersø gå i juniorklub, der hører under Nordfyns Klub og Ungdomsskole, mens børnene, der hører til Havrehedskolen, Kystskolen og Særslev-Hårslev Skolen kan gå i SFO II. Juniorklubberne får 1000 kroner pr. barn og har et personale, hvoraf 80 procent har en pædagogisk uddannelse. I SFO II er beløbet i dag 260 kroner pr. barn, og 60 procent af personalet har en pædagogisk uddannelse. Med den nye struktur får SFO II-klubberne 405 kroner pr. barn, og personalenormeringen bliver 60 procent pædagoger.

- Laveste fællesnævner