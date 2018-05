Langesø: Fire udstillingssteder, et lille dusin kunstnere - og nogle fantastiske omgivelser midt i Langesøskovenes spæde bøgehav. Det kan godt være, at Morud Kunstdage ikke er Danmarks største, men til gengæld har arrangementet sandsynligvis nogle af de smukkeste rammer at prale med. Og med temperaturer over de tyve grader, milde briser og et Skovens Dag-arrangement som nabo har der ikke manglet publikum til årets udstillinger.

- På nær et par billetter havde vi helt udsolgt i Langesø Skovkapel til koncerten lørdag aften, hvor publikum fik en rigtigt fin oplevelse med Nordic String Quartet, og der har været godt med besøgende i udstillingerne hen over weekenden. Efter koncerten gik vi gennem skoven til smedjen med fakler i skumringen. Det var en enestående oplevelse, fortæller en begejstret Lone Morgen, der er med i bestyrelsen bag Morud Kunstdage.

Hele søndagen var der mulighed for at deltage i en event med kunstner Peter Wichmann ved Langesø Vaffelhus, hvor man kunne male en lille del af et stort værk, som så skulle sættes sammen til en helhed til sidst.

- Det er meningen, at man selv skal forsøge at blande sig frem til de rigtige farver ud fra de prøver der hænger på væggen. Så skal man male et omrids ligesom i en malebog, og der er ikke nogen af deltagerne, der kender det samlede motiv før til sidst, fortæller Peter Wichmann, der hjalp med gode råd under seancen.