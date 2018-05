Nyborg: Solen er nok så småt på vej nedad, men alligevel er det Dagslys, det handler i KinoVino lørdag aften den 12. maj ved 20-tiden.

Dagslys er jo navnet på det Nyborg-orkester, der de senere år med mellemrum har serveret fynsk folkeblues, og det gør de igen i biografen.

Orkestret kommer nemlig også uden for voldene, og lørdag aften handler det om udgivelsen af en ny live-cd indspillet i kulturhuset Husmandsstedet i Sdr. Nærå på Midtfyn.

Skiven hedder "Fuglesang og vejrforandring", og den rummer en stribe sange, som mange kender til og kan synge med på. Der er nemlig både nye ting og numre, der stammer fra tiden med de populære duo, Det Lysner. Og nej - man bliver heller ikke snydt for hittet Min Ferguson, hvis man køber cd'en eller hvis man dukker op i kino og hører sangene live.

Hovedmanden bag det hele er Nyborg-musikeren Klavs Andreassen, der har skrevet alle sangene, synger og spiller mundharpe. Klavs Andreassen var også manden bag sangene fra Det Lysner i sin tid, men den fest sluttede, da han blev ramt af en hjerneblødning og måtte igennem et langt genoptræningsforløb.

Det er mange år siden nu, og Klavs Andreassen har for længst fået lysten til at underholde tilbage, og for nogle år siden sprang han ud i det og begyndte at synge igen. Med sig på Husmandsstedet - og i KinoVino - har han Kim Calov på guitar, Jens Bækkelund på piano og Svenne Hansen med på trommer og kor.