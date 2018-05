Troels Kløve mente, at OB var et niveau over AGF men ikke kynisk nok i felterne.

FODBOLD: Troels Kløve ville have været det helt store samtaleemne på løbebanen i Århus, hvis hans to flotte mål havde betydet mere end en blot en rimelig chance for at vende det til OB's fordel i returen søndag aften.

- Det må have set vildt ud udefra. Vi leverede nogle flotte opspil og er i 1. halvleg og til sidst i 2. halvleg et niveau over AGF. Men det er set før på udebane også i Lyngby og Sønderjyske for nylig, at vi ikke får resultat nok ud af det gode spil. Der mangler lidt kynisme i begge ender, hvis vi skal gøre os håb om at spille Europa League, sagde Kløve.

Han kaldte sit første mål efter tre minutter for en slags OB-kendetegn - det fine pasningsspil med mange rigtige løb og afleveringer også centralt i banen.

- Ryan Laursen centrer mod midten, Casper Nielsen hopper over bolden og så kan jeg sætte foden på. De bolde langs græsset gav vi mange prøver på, mente Kløve, der ikke ville kalde sit andet mål for "et af karrierens bedste".

- Jeg vil kalde det mere tilfældigt. Der kommer et lob ind i feltet fra Anders K., og jeg venter egentlig på, at målmanden kommer ud eller, at jeg ryger ind i en duel, men jeg får med ryggen mod målet dirigeret bolden videre i mål, forklarede han.

- Det hold, der var mest kynisk vandt den her kamp. Jeg er helt klart mere skuffet over at tabe end tilfreds med resultatet, for vi fik de nødvendige udemål, sagde Kløve.

AGF-træner David Nielsen havde dette syn:

- Vi fik stoppet OB's boldomgang med en ekstra mand centralt, men vi lykkedes i dag ikke, som vi gerne ville have gjort det. Derfor er vi glad for at have vundet. Vi har i et par år været bagefter OB og nu har vi chancen for at vise, hvor vi er i returkampen.

- I dag spillede vi for hurtigt efter Kasper Junker på toppen, så OB fik ekstra lange passager med bolden på fødderne, og det var svært at lave om undervejs, mente AGF-træneren.