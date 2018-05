FODBOLD: David Nielsen stod på løbebanen i Smilets By og erkendte, at solen kunne være blevet så lav over Århus, at den var gået helt ned.

- Vi var i tovene, men fandt alligevel en måde at vinde kampen på. Det er jeg glad for, sagde den gamle OB-angriber.

Han talte meget om, at forårsvarmen eller andre forhold gjorde, at AGF'erne fik tunge ben, så fynboerne kunne spille sig ud af alle situationer uden at blive synderligt presset. I perioder lignede det i langt mindre udgave FC Barcelona mod Leganes.

Kampen Kort SuperligaenAGF-OB 1. kamp, Europa-playoff 3-2 (1-2)Mål: 0-1 Troels Kløve (3) løber lige ind i flad centring fra Ryan Laursen, 1-1 Tobias Sana (20) løber ind i en skråaflevering, 1-2 Troels Kløve (41) styrer Anders K. Jacobsens lob-aflevering videre ind i målet, 2-2 Kasper Junker (53) sparker ripost fra skidt Marco Lund-clearing i mål, 3-2 Martin Pusic (57) retter Peter Ankersens skud ind i målet.



Advarsler: Troels Kløve, OB (24), Daniel A. Pedersen, AGF (61), Dino Mikanovic, AGF (90+3).



AGF (4-4-2) Alekasandar Jovanovic - Martin Spelmann (46. Dino Mikanovic), Pierre Kanstrup, Niclas Backman, Casper Høyer - Jens Stage, Daniel A. Pedersen, Mustafa Amini, Jakob Ankersen - Kasper Junker (56. Martin Pusic), Tobias Sana (78. Mustapha Bundu).



OB (4-4-2) Sten Grytebust - Ryan Johnson Laursen, Kenneth Emil Petersen, Marco Lund, Jacob Barrett Laursen - Casper Nielsen (77. André Rømer), Jens Jakob Dyhr Thomasen (63. Mathias Greve), Troels Kløve - Nicklas Helenius, Anders K. Jacobsen (73. Jóan Símun Edmundsson)



Bedste spillere:



AGF: Aleksandar Jonvanovic OB: Troels Kløve



Tilskuere: 9770



Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen - 10 - dømte fremragende og lavede kun et par mindre fejl



Næste kamp: 1. playoff-opgør, 18.00 OB-AGF søndag 13. maj.

Derfor lignede det længe, at der var klasseforskel på de to hold og der er folk og fæ, som kalder AGF's sejr ufortjent. Det er noget sludder. OB spillede godt for øjet, men fik for lidt ud af det samtidig med, at i hvert fald fald mindst halvandet AGF-mål blev givet væk af et totalt slumrende fynsk forsvar.

En dødbold passerede ved forreste område, og så blev Marco Lund så befippet, at han headede bolden ned i græsset i stedet for bare at tage kuglen ned eller høvle den væk. Kasper Junker takkede og huggede den ind til 2-2 straks efter pausen, selv om OB så ud til at sidde på det hele.

Lidt efter gav den fremragende dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen Jeppe Tverskov en fordel, men Tverskov lod sig alligevel presse af en AGF'er til et boldtab og så kunne Ankersen via Pusic bringe AGF foran.

OB var også overlegen i spillet i det sidste kvarter, mens århusianerne stod ved pumperne og fik skovlet vandet ud af skibsbugen.

Det var også i den fase mystisk, at OB-angriberne ikke kun få mere ud af det spilovertag. Allerede i første halvleg havde Nicklas Helenius haft en direktør på Anders K. Jacobsens drøn mod Jovanovic, men fik så dårligt ram på returen, at Jovanovic reddede i den overkommelige mellemhøjde.

Til gengæld var OB's scoringer smukke grænsende til det aparte, men der gives ikke mere end et mål uanset, om bolden bugseres over stregen på ryggen af en bjergbonde eller med stor finesse.

Men det så godt ud for øjet, da OB efter 15-16 pasninger endnu en gang fik Ryan Johnson Laursen placeret til en flad centring fra højre kant. Casper Nielsen hoppede over bolden ogTroels Kløve lagde bolden op i nettaget med indersiden.

Da sejlede AGF rundt og det var her, at OB også burde og kunne havet stukket sylen helt ind.

I stedet fik Marco Lund ikke helt afvist et fremspil og Sane udlignede efter en fin bagudpasning - nærmest ud af ingenting.

Det aparte bestod i smarte Troels Kløves mål til 2-1 efter et himmelstrejfende Anders K. Jacobsen-lob ind i feltet. Kløve modtog bolden med ryggen til målet, og drejede kuglen videre ind i målet med ydersiden uden, at den havde ramt græsset. Her så AGF-stopperne noget anløbne ud.