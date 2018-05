Som flere andre forsvarere i den såkaldte Atea-sag mener advokat Anders Nemeth, der er forsvarer for den tidligere koncerndirektør i Atea, at der ikke kan være tale om bestikkelse, når man får sine egne penge.

Det fremfører han søndag i sin procedure søndag, hvor den lange sag er ved at nå til vejs ende.

Sagen, der er beskrevet som en af danmarkshistoriens største, begyndte i 2014, da Ateas nytiltrådte direktør blev gjort opmærksom på den særlige konto 2840 i selskabet.