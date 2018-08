Livet i andedammen trænger til nyt blod

Otterup: Det kan være lidt svært at vide, hvad der præcis er sket mellem de to sorte svaner i Otterups lille andedam på Bryggervej. Men dattersvanen var tilsyneladende blevet lidt træt af sin fars selskab, og da hun for nyligt genvandt sine svingfjers bæreevne forsvandt hun over trætoppene så hurtigt hun kunne.

- Vi må ikke stække vores fugle i andedammen mere. Det kan koste en bøde på op til 10.000 kroner nu. Så synes nogen åbenbart, det er bedre de skal forsvinde og måske omkomme ude i naturen, når de ikke kan klare sig mere, fortæller olderand Hans Peter Rasmussen, der har passet de mange fine fjerede væsner i byens andedam i snart 40 år.

Men fugle med luft under vingerne er ikke det eneste problem for Otterup Andedamslaug lige nu. Søndag mødtes et lille dusin mennesker til den årlige forårsrengøring og generalforsamling ved andedammen, og selvom der var pænt fremmøde til aktiviteterne, så mangler lavet snart nogle yngre medlemmer.

- Vi andre bliver jo ikke yngre, så vi skal sammen hjælpes ad med at skaffe nogle yngre kræfter til at tage over, mente rapand Børge Nielsen.

Til gengæld var der også mange lyspunkter på årets beretninger. Freden og roen har atter sænket sig over Otterups lille oase, efter en periode med lidt knallertkørsel og ballade på området.

I løbet af dagen blev der kørt grus på stien, renset grene og sten omkring dammen og traditionen tro sluttet af med en pilsner og lidt godt på grillen.