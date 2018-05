Men OB-træneren nærmest rystet over, at AGF kunne score tre gange ud af nærmest samme antal chancer. Men selve resultatet åbner alle muligheder for OB på søndag.

Fodbold: En garvet fodboldkriger som Kent Nielsen kan aldrig være tilfreds med at tabe, og slet ikke, når man har været det klart bedste hold - set ud fra normale præmisser om teknisk god bold og styring af kampen. - Naturligvis er jeg ekstra skuffet over at tabe, når det sker på den baggrund. Jeg så ikke AGF have mange chancer, men de får scoret tre gange. Den ene gang på en dårlig clearing ud af vores felt, sagde OB-træneren. - Men nøgternt bedømt ville mange på forhånd være tilfreds med et resultat som 2-3 i Aarhus, når vi spiller i dette format med to kampe i en playoff, og det åbner alle muligheder for os i returen. Men igen står jeg med en følelse af, at vi i store dele af kampen dominerede udviklingen. - AGF kom godt med i første halvdel af 2. halvleg, hvor de fik stabiliseret midtbanen blandt andet på grund af Jens Stages arbejde, men i den sidste del af 2. halvleg satte vi os igen på tingene. Selve vores indhold i kampen var meget tilfredsstillende, mens det naturligvis er ærgerligt, at de alligevel får tre mål, men det vil være meget få gange, at et hold scorer tre gange ud af så få muligheder, sagde OB-træneren.

Glæder sig til returen