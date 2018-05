Signaturdag

Hindsholm: Der bliver et væld af lokale tiltag, når den første Holmens Dag finder sted lørdag den 9. juni ved Mesinge Skole fra kl. 10-17.

Dagen skal fungere som et "mini-folkemøde" for folk bosat på og omkring Hindsholm, for folk som har en interesse i lokale landsbymiljøer - og for dem, der bare har lyst til en hyggelig dag med musik, taler og gode lokale fødevarer.

- Vi er glade for nu allerede at kunne præsentere et færdigt program for dagen, siger formand for Mesinge Lokalråd og primus motor for begivenheden Steen Hjorth i en pressemeddelelse.