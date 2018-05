Kerteminde: Foreningen med det mundrette navn: Kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag, i daglig tale kaldet sluselaget, indkalder til generalforsamling i Kertemindehallen 30. maj.

På papiret bliver det en hurtigt overstået affære, for den eneste, der er på valg til bestyrelsen, er Niels Peter Raun, og indtil videre er der heller ikke nogen forslag fra bestyrelsen, medlemmerne skal tage stilling til.

- Niels Peter Raun stiller op til genvalg, og bestyrelsen håber, at han bliver valgt, for vi har svært ved at undvære ham med hans store tekniske viden. Det er jo ham, der har styr på alt det der med Arkimedes, fortæller formand for sluselaget Michael Serop, der ikke ved, om Niels Peter Raun får en eller flere udfordrer til generalforsamlingen.

At der ikke er det helt store på generalforsamlingen skyldes blandt andet, at bestyrelsen i øjeblikket venter på, at byrådet skal godkende den nye partsfordelingmodel, der populært sagt fordeler udgifterne til sluseprojekt blandt medlemmerne af sluselaget. Den model har administration haft til gennemsyn i et par måneder.

- Vi håber, at byrådet godkender den inden sommerferien, så projektet kan komme til afstemning blandt partshaverne lige efter sommerferien, siger Michael Serop, der vurderer, at hvis partshaverne vender tommelfingrene op ad, kan byggeriet af slusen starte i foråret 2019.

Generalforsamlingen starter klokken 19, og efter det formelle er overstået, vil Mikkel Suell Henriques fra Real Dania fortælle, hvorfor Realdania har valgt at støtte sluseprojektet med 14,5 millioner kroner.