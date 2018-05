Fodbold

Han har kun ros tilovers for de danske ungdomsspillere, der ifølge ham er meget gode til at høre efter.

- Når jeg sætter dem i gang med noget, gør de, hvad de har fået fortalt, og jeg behøver ikke at holde øje med dem, siger han og fortæller, at det i høj grad også gælder uden for banen i de to dage, de deltager på den specielle fodboldskole i HSV-regi, der gennem flere år er blevet afholdt i Horne.

- Vi spiser jo sammen i kantinen, og de er altid med til at rydde op bagefter, så de frivillige ikke skal stå alene med den opgave, siger han og fortæller, at det ikke er noget, han er vant til fra sine spillere i HSVs ungdomsafdeling.

- Der er altid nogle, der mobber hinanden, og hvis man vender ryggen til dem, er de i gang med at lave ballade, og det at rydde op efter sig selv, kender de slet ikke noget til, siger han.

Derfor har Sven Tepsic altid glædet sig til at komme tilbage Horne FS, siden han stiftede bekendtskab med klubben som træner første gang for seks år siden, og denne weekend er ikke nogen undtagelse. Det kan ses på smilet og humøret hos både ham og hans tre tyske assistenttrænere, der sammen med seks lokale frivillige står for de to dages fodboldskole.

- Meningen med skolen er, at der skal være plads til alle, og at de unge skal have det sjovt, samtidig med at de træner. Det er forudsætningen for, at de kan lære at spille fodbold, siger han, efter han har sat de 60 spillere i gang med nogle øvelser søndag formiddag.