En 47-årig mand blev lørdag aften klokken 20.13 stoppet på Egneborg ved Korinth for at køre med for meget alkohol i blodet.

- Han havde heller ikke kørekort til den bil, han førte, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede.

Det betyder, at han eksempelvis godt kan have knallert- eller motorcykelkørekort, men altså ikke til at køre bil.