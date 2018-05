Klintholm: Engang var det kendt som en losseplads, men det store Klintholmområde syd for Bøsøre er i dag forvandlet til et naturskønt område, hvor man kan være heldig at høre en stor bestand af klokkefrøer holde koncert.

Fire foreninger, tre virksomheder, Svendborg Kommune og Naturstyrelsen håber, at klokkefrøerne er i spillehumør, når der er åbent hus i området onsdag den 30. maj.

I forbindelse med arrangementet vil man blandt andet indvie nogle nye sheltere med tilhørende muldtoilet, som virksomheden Klintholm har etableret ved stranden, så naturelskere kan overnatte i området og vågne op til den smukke solopgang over Storebælt.

Folk fra Aarhus Universitet vil også være på pladsen for at fortælle om et internationalt forskningsprojekt, som handler om at udnytte kompost i økologisk dyrkning af højværdiafgrøder. Virksomheden Fortum vil fortælle om arbejdet med at lukke gamle etaper fra det tidligere Kommunekemi, Svendborg Kommune vil fortælle om Natura 2000-planerne for området, og Klintholm I/S vil på dagen fremvise virksomhedens arbejdende maskiner.

Området er åbent mellem klokken 18 og 21, og der vil blandt andet være muligt at blive transporteret rundt i hestevogn. Efter turen åbner pølsevognen med gratis pølser og sodavand, kaffe, the, juice og kage.

Bag arrangementet står Naturstyrelsen, Lokalhistorisk Forening, Sydøstfyns Flugtskydningsforeningen, Fynske Fossilsamlere, Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg Kommune og de tre virksomheder Soil Recovery, Fortum og Klintholm.