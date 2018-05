Lovbrud

En ny rapport fra Ankestyrelsen om pædagogisk praksis på sikrede døgninstitutioner viser, at nogle institutioner bøjer regler og begår lovbrud. "Det skal bare stoppes med det samme," er reaktionen fra børne- og socialminister Mai Mercado, men hun anerkender samtidig, at der er behov for at kigge på reglerne, da lovbrud i konkrete tilfælde har reddet liv.

- Det er klart, at det er en gruppe unge, som er voldsomt udadreagerende, men selv om man er voldsomt udadreagerende, har man stadig krav på retssikkerhed. Og det er vigtigt for mig, siger ministeren til avisen Danmark.

- Vi kan blandt andet se, at der bliver anvendt ulovlig udøvelse af magt, og det skal bare stoppe med det samme. Udråbstegn. Regler er ikke til for at blive bøjet eller brudt. Regler er til for at blive overholdt, lyder det kontant fra børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Rapport: Det er forbudt at have døralarmer på de otte såkaldt sikrede døgninstitutioner i Danmark. De sikrede institutioner er der, hvor unge mellem 12 og 18 år er anbragt, når de enten er dømt eller sigtet for alvorlige kriminelle handlinger, eller når de er der af sociale årsager.

Men ministeren anerkender også, at lovbruddene i konkrete tilfælde har vist sig at redde liv. På en institution, hvor man bruger døralarmer på de unges værelser, opdagede personalet derfor en ung blive overfaldet af en anden - og fik det stoppet, før det gik galt.

- De tilbagemeldinger, jeg har fået, er, at de reddede et menneskeliv den dag på grund af døralarmen. Derfor er vi også lige nu i gang med at se på, hvordan vi skaber de bedste muligheder for at håndtere de her unge, siger Mai Mercado, der samtidig fortæller, at der blandt andet lige nu er forhandlinger i Justitsministeriet om en reform i forhold til indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Her bliver der lagt op til, at man kan få flere beføjelser på de sikrede institutioner, så det bl.a. bliver lovligt at bruge døralarmerne.