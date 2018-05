2. Bisse, Kira og Helmig

Bisse er på kort tid blevet creme de la creme hos musiklyttere i alle aldre - en slags ABC til det, som rører sig på den unge musikscene. Og han inspirerer andre unge singersongwritere, som optræder på årets SPOT. Eller også har de bare lyttet meget til C.V. Jørgensen og kan snerre politisk ukorrekt (men altid kærligt) med stemmen.

Er du til den slags, så hør L.T. Valentin - rå rock som i gamle dage. Den unge fyr synger om hverdagens oversete ting.

Det er en anden skole, Hugo Helmig kommer fra. Han er søn af POP - og stormer frem på hitlisterne. Synthesizere og en snøvlende digterstemme går fint i spænd hos Barselona, som består af fem efterskoleelever.

"Mit liv er en fest" synger Tobias Kippenberger (tidligere frontmand i bandet The Floor Is Made of Lava) garanteret. Han har netop spillet opvarmning for Peter Sommer og synger lige fra hjertet. Og man behøver ikke være talentdommer for at spå, at køen bliver lang til Saveus. Mon ikke det Roskilde-aktuelle band bruger anledningen til at træne scenetricks.

Hvis overhovedet muligt så prøv at møve dig ind på TAPE torsdag kl. 01 og høre postpunk med Less Win.

De sikre kort: Kira Skov og Pernille Rosendahl - begge garanter for det rigtig blåtonede. Også Marie-Louise Munck (tidligere Armstrong og Antenne) synger tyste mini-dramaer skrevet som modstand mod en larmende verden. Som hos Enya er sangene dikteret af hendes åndedræt.