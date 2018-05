En 26-årig mand blev lørdag aften ved 19-tiden standset af politiet på Marinavejen i Kerteminde, fordi han kørte i påvirket tilstand.

- Han var påvirket af spiritus og/eller medicin og narko. Og vi kendte ham godt, for han blev også standset natten til lørdag, fortæller vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi.

Med i bilen var to passagerer, og de tre var ikke glade for mødet med politiet.

- Der opstår nogen tumult deroppe, så vi bliver nødt til at bruge peberspray både mod føreren og de to passagerer, forklarer Lars Thede.

Den 26-årige bliver foruden kørsel i påvirket tilstand også sigtet for overtrædelse af straffeloven, for at modsætte sig anholdelse, for trusler mod tjenestemænd og for at svine politiet til. Han bliver også sigtet for at køre uden kørekort, som han er frakendt.

De to passagerer bliver ifølge vagtchefen sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og den ene, der har råderet over bilen, desuden for at have overladt føreretten til den 26-årige.