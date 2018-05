Ernesto Valverde siger, at held er en faktor i Champions League, hvor rivalen Real Madrid er i finalen.

FC Barcelona og Real Madrid brager søndag aften sammen i den spanske liga.

Forud for mødet i Barcelona har de to spanske storklubber været i gang med at stikke til hinanden.

Real Madrid vil ikke hylde gæsterne ved at klappe dem på banen med en såkaldt æresport, efter at Barcelona i sidste uge på suveræn vis sikrede sig det spanske mesterskab.

Barcelona-træner Ernesto Valverde giver nu lidt igen mod Real Madrid, der har spillet sig frem til finalen i Champions League for tredje år i træk.

- Ligaen siger noget om, hvordan et hold har klaret sig gennem et helt år. I sidste ende vinder det bedste hold.

- I Champions League gør flere faktorer sig gældende - ting som held og uheld, siger Ernesto Valverde.

- Nogle gange vil der være flere kandidater til at vinde Champions League.

- Jeg vil gerne vinde det hele. Når man analyserer på det, så er de ting, man ikke har vundet, der fylder mest, siger han.

Barcelona har i de seneste sæsoner ikke haft nær så stor succes i Champions League som Real Madrid, der har vundet den europæiske klubturnering de seneste to år.

Barcelona måtte i denne sæson forlade Champions League efter et samlet nederlag til AS Roma i kvartfinalen.

I den hjemlige liga er Barcelona ubesejret efter 34 spillerunder, hvilket var nok til at sikre klubben det 25. spanske mesterskab for en uge siden.

Mesterskabet får dog ikke Real Madrids spillere til at klappe rivalerne ind på banen i søndagens opgør.

Årsagen er ifølge Real Madrid-træner Zinedine Zidane, at Barcelona ikke hyldede Real Madrid-spillerne med en æresport, efter at madrilenerne kom hjem fra VM for klubhold som vinder i december.

- Det kan godt være, de har sagt, de ikke gjorde det, fordi de ikke var med i turneringen, mens det passer ikke. Man skal vinde Champions League for at være med, og begge hold var i Champions League.

- Jeg skal ikke bestemme, om der skulle laves en æresport, men de gjorde det ikke. Med al respekt vil vi ikke gøre det, når de ikke gjorde det, sagde Zidane lørdag.

Der er kampstart klokken 20.45 på Camp Nou.