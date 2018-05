Rød blok har længe ført an i meningsmålingerne. Men Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har endnu ikke sikret sig opbakning fra alle partierne i rød blok, så hun kan blive statsminister.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, mener, at Socialdemokratiets udlændingepolitik er så stram, at han ikke vil love at pege på Mette Frederiksen.

Det kan i sidste ende få S-formanden til at ryste på hånden og lempe udlændingepolitikken. Det mener Dansk Folkepartis, udlændingeordfører, Martin Henriksen:

- I Dansk Folkeparti er vi bekymret for, om Socialdemokratiet vil ende med at bukke under for presset fra Alternativet og fra resten af deres støttepartier, siger Martin Henriksen og tilføjer:

- Jeg må ærligt sige, at jeg ikke giver meget for socialdemokratiske garantier på udlændingeområdet. Hvis ikke der er nogen til at holde dem på rette kurs, så begynder de at slække på tingene. Det gjorde de jo sidste gang, siger Martin Henriksen.

Han henviser til, at De Radikales leder, Morten Østergaard, i valgkampen i 2015 glædede sig over, at der i SR-regeringens tid blev gennemført 45 "lempelser" i udlændingepolitikken.

- En ting er helt sikkert. Det kan hurtigt gå galt, hvis de forkerte partier får indflydelse efter et valg. Det var præcist det, der skete sidste gang, siger Martin Henriksen.

Uffe Elbæk foreslår i sit visionsoplæg "Det næste Danmark", at udlændingepolitikken bliver lempet, så Danmark tager imod flere kvoteflygtninge.

Han kritiserer samtidig den "nationalkonservative" retning, som Elbæk implicit mener, at blandt andre Socialdemokratiet taler for.

Her er Martin Henriksen ikke overraskende uenig:

- Jeg mener, at Danmark skal fastholdes på en nationalkonservativ retning, hvor vi gradvist bevæger os tilbage til nogle grundlæggende værdier, siger Martin Henriksen.

Han nævner opbakning til kongehuset i forbindelse med prins Henriks død og indførelsen af en refleksionsperiode ved skilsmisse, som eksempler på, at "der også i befolkningen er et ønske om at fastholde vores gamle institutioner".

- Det er også udtryk for en nationalkonservativ dagsorden, når vi ad flere omgange har strammet udlændingereglerne, fordi det handler dybest set om at bevare vores eget sprog og kultur, så vi kan give det videre, siger Martin Henriksen.