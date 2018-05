Med start kl.16.00 spiller GOG mod BSV, mens Skjern tager imod Aalborg. Resultaterne af de to kampe afgør, hvem der skal møde hinanden i DM-semifinalerunden.

Vinder GOG eller spiller GOG uafgjort, topper fynboerne pulje 2 og skal spille mod nummer to i pulje 1. Vinder BSV, skal GOG op imod nummer et i pulje 1.

Skjern har meldt ud, at en stribe stamspillere vil få pause i opgøret mod Aalborg. Det betyder, at Aalborg meget vel kan blive nummer et i pulje et og Skjern nummer to.

Sport Fyns Karsten L. Sørensen er på plads i Su'vi:t Arena i Gudme og følger GOG's kamp - og opgøret i Skjern - tæt lige her: