KOØJET

Søstransporten af et ufærdigt, flydende, russisk atomkraftværk gennem dansk farvand har i de seneste dage vakt betydelig opsigt.

Mange mennesker med kikkerter og langlinsede kameraer søgte fredag til gode udkikspunkter langs kysterne på Langeland og Fyn for at få et glimt af det de fleste danske og udenlanske medier har præsenteret som "verdens første flydende atomkraftværk". Men fakta er, at denne påstand er forkert.

Verdens første flydende atomkraftværk blev for 57 år siden - i 1961 - monteret på et udtjent amerikansk fragtskib af den klassiske liberty-type. Skibets maskineri blev pillet ud, så det skulle ligesom det aktuelle russiske atomkraftværk flyttes med slæbekraft.

Det amerikanske værk med betegnelsen MH-1A var i første omgang et forsøg for flåden. Brændstoffet var beriget uranium, og ydelsen var 10 megawatt.

Det flydende atomkraftværk blev navngivet Sturgis og kom senere i civil drift fra 1968-1976 nær et tørkeramt område ved Panamakanalen. Derefter lå dette verdens første flydende atomkraftværk hen og blev først hugget op i Texas for tre år siden.

Det aktuelle, ufærdige, russiske atomkraftværk Akademik Lomonosov blev transporret under massiv ledsagelse. Tre russiske fartøjer trak og fulgte med, dertil Greenpeace-sejlskibet Beluga II fra Hamborg samt hele to patruljefartøjer fra det danske søværn.

Nordgående i Langelandsbælt blev tilskuere på Langeland nok lidt skuffede over, at transporten sejlede i den østlige dybvandsrute, Rute H og dermed fortabte sig noget i soldis. Men de heldige om bord på m/f Lolland fra Tårs til Spodsbjerg ved 14-tiden fik, da færgen krydsede dybvandsruten, et første parkets kik til det spektakulære skue.

Transporten rundede Skagen natten til søndag og forventes til mellemstoppet i Murmansk 22. maj. Søndag midt på formiddagen var slæbet vestgående i Skagerrak omkring Norges sydspids og dermed ude af dansk farvand.

Farten er 5,5 knob eller omkring 10 km/t.