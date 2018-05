Lørdagens topopgør i Serie 2 mellem førerhundene Søndersø, som før kampen havde 42 point for 16 kampe og forfølgerne Søhus Stige, som havde 36 point for kun 14 kampe, blev lige nøjagtigt så intenst og velspillet, som man kunne håbe. Det eneste der manglede var mål!

Men intensionerne var der. Før pausen skyllede gæsterne fra Søhus Stige det ene angreb efter det andet frem mod indkaldte Michael Christensens Søndersø-mål. Morten Hvistendahl og Mikkel Pedersens letbenede trav på kanterne udfordrede Søndersø.

-Men i de perioder, hvor vi var fuldtallige, synes jeg vi spillede lige op, mente Søndersøtræner Per Petersen, som måtte trække med et par 10 minutters udvisninger.

Der var mange kampe i kampen, som når de to luftstærke brydere, Søhus Stiges Michael Overgård og Søndersøs Jakob Yndgaard sloges. På midten var Søhus Stiges René Kaibinger og Mikkel Poulsen i konstant fight overfor ligeså ihærdige Anders Bak, Christian Ladegaard og Nicolai Møller Hansen. Nogle endte i kramper!

Søndersø fik bedre fat i anden halvleg, men set over hele kampen var både Per Petersen og hans trænerkollega fra Søhus Stige, Claus Haastrup, enige om at uafgjort var fair.

-Det var blevet en anden kamp, hvis vi havde scoret i første halvleg, sagde Haastrup.

-Men det var en flot Serie 2 kamp, syntes han.

Med to oprykkere er de to hold stadig favoritter til oprykning. Otterups Fynsserie-reserver har dog sneget sig tættere på – nu 1 point foran Søhus Stige, men for to kampe mere.

AR