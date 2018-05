Hvis enten GOG eller BSV vil undgå Skjern Håndbold i en DM-semfinale, kan det meget vel vise sig at være bedst at tabe det indbyrdes opgør i Gudme, søndag eftermiddag.

I slutspillets pulje 1 fører Aalborg med et point foran Skjern. Aalborg skal til Skjern søndag, og før kampen meddeler Skjern på sin hjemmeside, at klubben vil give en stribe stamspillere en pause efter et hårdt program med liga og Champions League. Det er intentionen at sende ungdomsspillere på banen. Altså et B-hold.

Skjern, der vil have hjemmebanefordel uanset om klubben skal møde GOG eller BSV fra pulje 2 på grund af et vundet grundspil, kan derfor meget vel tabe til Aalborg og blive nummer to i pulje 1. Det betyder, at klubben skal møde vinderen af pulje 2 - vinderen af kampen mellem GOG og BSV i semifinalen.

Begge kampe spilles kl. 16.00

- Mange af spillerne har været overbelastet gennem længere tid med to-tre kampe om ugen, og da vi allerede har sikret hjemmebanefordelen til semifinalerne, så er det en perfekt mulighed til at spare resourcer, siger Skjern-cheftræner Ole Nørgaard.

GOG-cheftræner Nicolej Krickau siger, at GOG vil spille efter at vinde over BSV, selv om fynboerne vil have hjemmebanefordel i en semifinale mod Aalborg i modsætning til en semifinale mod Skjern. Krickau tilføjer:

- Vi vil forsvare vores gode hjemmebane.

- Men, Krickau, hvis du ser dybest ind i dig selv, hvem vil du så helst møde i semifinalen?

- Det er hip som hap for mig. Jeg tror på, at vi kan slå både Skjern og Aalborg. Det er vores intention at gå hele vejen, og hvis vi slår Skjern i en semifinale, vil vi have hjemmebanefordelen i en finale, uanset hvem vi skal møde.

Peter Bredsdorff, cheftræner for BSV, efterlyser på baggrund af udmeldingen fra Skjern ændringer i slutspillet. Bredsdorff skriver således på twitter:

"Skjerns tilgang til en hjemmekamp på tv i slutspillet skriger på en udvikling af vores ellers velfungerende struktur med slutspil. Lad mig slå endnu et slag for bedst-af-fem frem til finalen."