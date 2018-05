Boldklubben Marienlyst tabte lørdag 3-0 hjemme til Jammerbugt FC og mistede dermed med al sandsynlighed chancen for at rykke op i 1. division. Hjemmeholdet ligger nummer syv og er stadig hårdt plaget af skader.

Fodbold: To nødtvungne udskiftninger, et annulleret mål, gult kort til cheftræneren og bagud med 1-0. Således var status for Marienlyst, da dommer Morten Bertelsen fløjtede til pause i lørdagens hjemmekamp mod Jammerbugt FC.

Symptomatisk for en dag, hvor meget gik imod de rødblusede. Nordjyderne endte med en 3-0-sejr på det solbeskinnede kunstgræstæppe. Dermed er Jammerbugt FC i høj grad en del af oprykningskampen i 2. division.

Marienlyst-Jammerbugt 0-3 (0-1) 2. division, oprykningsspil



Mål: 0-1 Søren Pedersen (39) sender et frispark fra venstre i det korte hjørne med et velplaceret spark.



0-2 Sead Gavranovic (76) får bolden midt i feltet efter indspil fra højre og eksekverer sikkert.



0-3 Tommi Fabricius (83) modtager bolden bagerst i feltet og lægger bolden uden om målmanden.



Advarsler: Carsten Hemmingsen, Marienlyst (42), Jack Nielsen, Marienlyst (54), Michael Byskov, Jammerbugt FC (70), Sead Gavranovic, Jammerbugt FC (88).



Marienlysts holdopstilling: Jeppe Kirk - Mads Lier, Nicolai Kehling (28. Jack Nielsen), Hasan Kurucay, Jonas Hvilsom - Jonas Hansen, Mads Aasgaard, Lasse Thomsen, Kristian Weber (38. Anders Thomsen), Oliver Feldballe - Mads Hansen.



Bedste spillere: Marienlyst: Oliver Feldballe. Jammerbugt: Kasper Skov.



Dommer: Morten Bertelsen.



Tilskuere: 133.



Næste kamp: Torsdag 10. maj kl. 14.00 ude mod Hvidovre.

Det er Marienlyst ikke længere. I hvert fald ikke hvis man spørger cheftræner Carsten Hemmingsen, der nu har set sit hold tabe seks af de seneste syv kampe.

- Det er der ikke nogen chance for overhovedet. Vi skal bare koncentrere os om at prøve at finde hinanden nu, og så må vi bruge resten af sæsonen på at ryste os sammen som hold. For vi spiller ikke, som vi kan, sagde han til Sport Fyn efter slutfløjtet.

Ganske kuriøst blev Carsten Hemmingsen tildelt et gult kort efter at have mundhuggedes med den ene linjevogter. Ifølge fodboldreglerne kan man ellers ikke få gult kort som træner, men når det kunne lade sig gøre, skyldtes det, at den 47-årige chef havde skrevet sig selv på holdkortet til kampen.