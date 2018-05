-Tænk sig, at det skulle blive spændende, kom det fra en stadig oprevet Morud-træner Mads Jensen, som netop havde set sit hold vinde det nordfynske lokalderby i Krogsbølle med 2-3.

To gange var Morud ellers foran med to mål. Rasmus Petersen og Jacob Thomsen gjorde det på hver side af pausen til 0-2. Patrick Thomsen reducerede for KRFK, inden Kristian Kaspersen scorede til 1-3 med små ti minutter igen. Men KRFK kæmper for overlevelse og Patrick Thomsen reducerede igen inden et hårdt, men forgæves, slutpres.

-Jeg kan ikke sætte en finger på indstillingen og vi havde fortjent et point, syntes vikarierende KRFK-træner, Niels Mogensen.

AR