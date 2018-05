Sebastian Dalgaard matchvinder for Middelfart, der fik tiltrængt sejr ude over Skovshoved i oprykningsspillet i 2. division.

Fodbold: Middelfart Boldklub holder liv i oprykningschancen i 2. division efter en sejr på 1-0 ude over Skovshoved.

Sebastian Dalgaard scorede kampens enlige mål 10 minutter efter pausen, da han sparkede bolden op i det lange hjørne. Oplægget stod Malte Jürgensen for.

- Malte erobrede bolden og satte et par mand, inden han afleverede til Sebastian. Et flot mål, fortæller Middelfarts træner, Jan Vingaard.

Det var kun anden gang i forårets ni kampe, at Middelfart holdt nullet. Begge gange pudsigt nok mod Skovshoved, der spillede 0-0 i Middelfart i påskesnevejret sidst i marts.

- Det var dejligt, at vi holdt nullet. Det har vi haft lidt bøvl med. Vi holdt skovserne fra chancer, og vi spillede en veldisciplineret kamp, siger Jan Vingaard.

Middelfart var uden den karantæneramte Mathias Damgaard. I stedet spillede Kristoffer Gjettermann som makker til Niclas Vemmelund i midterforsvaret.

De mange uafgjorte kampe og overtidsnederlaget hjemme til Næstved for 14 dage siden betyder, at Middelfart er et stykke fra oprykningspladserne.

Men med lørdagens sejr har Middelfart nu seks point op til Næstved på andenpladsen. Næstved har dog en kamp i baghånden - søndag ude mod Avarta.

- Vi kigger ikke så meget på tabellen nu. Det handler om at kigge frem mod den næste fodboldkamp, og det vil vi gøre vores bedste for at vinde, siger Jan Vingaard.

Middelfarts næste kamp er på torsdag hjemme mod Jammerbugt, der ligger fem point foran Middelfart.

Der er syv runder igen.