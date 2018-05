Borgmester Johannes Lundsfryd (S) har deltaget og fuldført alle 11 udgaver af Lillebælt Halvmarathon. På det seneste har han måtte erkende, at hans to sønner er hurtigere på fødderne.

Middelfart: Midt i mængden inden starten stod borgmester Johannes Lundsfryd (S) og så vældig frisk ud forud for Lillebælt Halvmarathon.

Væsentlig mere frisk ud, end han var, da han efter at have gennemført de 21 kilometer på 1,47 time pustede ud. Som forudsagt inden starten måtte han bøje sig for ungdommen. I dette tilfælde sine to sønner på henholdsvis 15 og 17 år, der var flere minutter hurtigere end deres far.

- Fredag aften overvejede jeg godt nok, om jeg skulle forsøge at bestikke dem med et par hundrede kroner for at få dem til at holde igen...