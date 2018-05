Kommentar: Lillebælt Halvmarathon gav perfekt svar på tiltale

Aldrig har konkurrencen mellem arrangørerne af danske motionsløb været hårdere. Læg dertil, at Kronprins Frederik med sit snarlige løbe-ridt gennem Danmark i år også bejler til løbernes gunst, og tilsat så at Eventyrløbet i Odense nu afvikles kun én uge efter Lillebælt Halvmarathon og ikke som tidligere to uger.

Facit bliver dermed, at det ikke er nogen selvfølge, at der automatisk tropper 11.000 deltagere op til den årlige løbefest i Middelfart.

Med kun godt 5000 tilmeldte til lørdagens halvmaraton var der tale om over en halvering i forhold til de seneste år. Ja, faktisk var der tale om det laveste antal deltagere i løbets 11-årige historie.

Med rette vakte og vækker det bekymring hos arrangørerne. Og med ligeså stor ret er der grund til at rose dem for ikke bare at holde tungen lige i munden i en svær situation. Men for med lørdagens løbefest at give eventuelle skeptikere et perfekt svar på tiltale.

Det var første gang, at start- og målområdet var henlagt til området ved Lillebæltshallerne. Den umiddelbare bedømmelse: Det helt rigtige valg. Udenoms-faciliteterne virkede til at være bedre og større end ved Teglgårdsparken, hvor løbet holdt til, mens bycentret og rådhuset blev opført.

Det er måske at gå en kende for vidt at rose løbsarrangør Mads Stryhn og Co. for det skønne vejr, der pebbede stemningen op for alle. Til gengæld skal de roses for at lade ruten gå gennem Middelfart midtby, herunder gågaden. Det forstærkede løbets intimitet og atmosfære og gjorde samtidig, at løbet på en eller anden måde blev koblet mere sammen med handelslivet, selv om løberne selvfølgelig ikke stoppede op for at handle, og selv om ikke alle butikkerne havde åbent.

Status skal være, at Middelfart Halvmarathon på alle måder trods styrtdykket i antal deltagere blev afviklet så professionelt, at de, der kom, tog hjem med oplevelsen, at de gerne kommer igen - og at de også gerne viderebringer den positive oplevelse videre til løbevennerne.

Middelfart har brug for Lillebælt Halvmarathon som en af årets største folkefester, og med lørdagens afvikling blev man heldigvis bestyrket i, at løbet stadig baserer sig på et af de stærkeste og bedste løbekoncepter i junglen med motionsløb.