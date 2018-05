Der var godt med opbakning til løberne ude på ruten. Mange tilskuere fik råbt sig hæse og fik klappet hænderne til følelsesløshed for at hjælpe de seje løbere hele vejen igennem de 21 kilometer.

- Vi hepper på alle, men vi hepper lidt ekstra, når der kommer nogle fra Vesterdal. Og så skriger vi, til de alle er færdige med at løbe, forklarede Carla Leonhard, inden hun skreg og klappede videre.

Stemning: UUUUHHH, JAAAAAA, skreg pigerne på Brovejen. De delte high-fives ud og gav lidt ekstra gå-på-mod til de løbere, der skulle hen over den gamle bro, og som netop havde besejret broens lange tilløb med den dertilhørende lange stigning. Pludselig steg lydniveauet markant, og klapsalverne blev endnu højere.

Familierne plejer at heppe, og de plejer faktisk også at have nogle løbende familiemedlemmer med ude på ruten, men det var ikke tilfældet i år. Men af erfaring ved de, at det betyder noget, at nogen hepper på én.

På Kongebrovej sad familien Nielsen og familien Kistvad. Også her blev der klappet, til hænderne summede.

I Knorregade sad både hund og menneske og nød solen, mens der blev delt klapsalver ud.

20-årige Anna Rosendal sad og ventede på en veninde, der skulle løbe forbi.

- Det er helt sikkert med til at motivere hende, at jeg hepper. Hun kan jo ikke komme gående forbi, når jeg sidder her og hepper, sagde den 20-årige, der også selv har løbet en del.

- Jeg er selv lige begyndt at løbe igen efter en skade. Jeg elsker stemingen her, og jeg får lyst til at træne endnu mere, så jeg selv kan deltage næste år. Jeg har altid gerne villet løbe en halvmaraton, sagde hun, mens de svedige og efterhånden trætte løbere bevægede sig gennem de smalle gader og mod målstregen.