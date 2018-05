Efter trænerskiftet i Ringe BK viser "Jimmi Nielsen-effekten" sig nu for alvor, og derfor er de senest tre spillede kampe endt med seje, hvilket også holder efter dette uforudsigelige lokalopgør mod FC Broby der matcher Ringe i bunden af serie 1.

Dog var det FC Broby som kom bedste fra start med et mål af Frederik Ellegaard efter et kvarter, men alle målmænds skræk, Jonas Retoft, fik udlignet et kvarter før pausen, og så var man lige vidt!

Efter en times spil var Andreas Retoft atter på pletten og kunne midt i et større klumpspil foran modstandernes mål sende bolden i mål, og det var nok til at kunne sikre Ringes tredje sejt i træk, og dermed er holdet teoretisk udenfor fare for at slutte under nedrykningsstregen. (hol)