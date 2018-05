WBA slog Tottenham 1-0 på en scoring i overtiden, i et opgør hvor uafgjort ville have betydet nedrykning.

Der udbrød vild jubel på lægterne, da bolden i overtiden røg over stregen i Tottenhams mål på The Hawthorns.

Scoringen betød, at West Bromwich Albion vandt opgøret 1-0 og dermed aflyste nedrykningen lørdag.

WBA ville være rykket ud med 0-0 og et enkelt point, men sejren betyder, at intet er afgjort for klubben, selv om det ser svært ud.

WBA har 31 point under stregen med en kamp igen, men da Swansea led et tungt 0-1-nederlag ude mod Bournemouth efter Ryan Frasers scoring i første halvleg, så kan West Bromwich stadig redde sig.

Swansea har dog 33 point over nedrykningsstregen og mangler to kampe, mens Southampton har 32 point med tre kampe igen.

Det kan der dog blive ændret på senere lørdag, når Southampton og Pierre-Emile Højbjerg ude møder Everton.

I toppen betød Tottenhams nederlag, at der blev åbnet for mere spænding i kampen om at slutte i top-3 og sikre en Champions League-billet.

Tottenham blev på 71 point med to kampe igen, mens Chelsea for en kamp færre har 66 point inden mødet med Liverpool søndag.

Resultatet var en stor skuffelse for Tottenham, hvor Kane havde en stor chance efter 29 minutter, men WBA-keeper Ben Foster reddede flot forsøget.

Kort efter sendte Christian Eriksen bolden ind i feltet, men Kane havde ikke held med sit hovedstød.

I halvlegens slutfase pressede hjemmeholdet gevaldigt på i jagten på at undgå nedrykning.

Både Jay Rodriguez og Ahmed Hegazy havde fine tilbud, men Tottenham slap for at indkassere, og første halvleg endte uden scoringer.

Christian Eriksen havde et godt forsøg på et direkte frispark efter en time, mens WBA desperat forsøgte at finde vej til målet og score et mål, som måske kunne give tre point og dermed afblæse nedrykningen.

De sidste minutter blev hektiske, da Tottenham følte sig snydt for et straffespark mod Danny Rose to minutter før tid.

WBA gav alt på de sidste muligheder, og tre minutter inde i overtiden fik WBA scoret efter et hjørnespark og et vældigt sammenrend foran Tottenham-målet.

Jake Livermore blev tilskrevet scoringen.

West Ham vandt ude 2-0 over Leicester, der ikke har det store at spille for, og dermed nåede London-klubben op på 38 point i den tætte kamp i bundstriden.