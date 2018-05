Nørre Aaby: Duften af brændte pølsebrød spreder sig mellem lydene af motorer med mange hestekræfter og musikken fra højtalerne, der konstant bliver afbrudt af de to ærke fynske kommentatorer.

"Country roaaaaads take me hoooome", brager det ud over publikum. Nordvestfyns Landboungdom afholdt lørdag formiddag det årlige traktortræk i Nørre Aaby.

Børnene har høreværn på, og far har en fadøl i hånden, og man skulle da også være et skarn, hvis ikke man udnyttede denne flotte dag til at drikke sig en kold fad og få en af årets første grillpølser.

- Så er der lige Lasse, der gasser lidt op dernede i hjørnet, siger den ene kommentator.

- Ja, hvad han ikke har under hjelmen, må han have i det blanke rør, siger den anden.

Men denne Lasse skulle vise sig at røglægge hele pladsen, lave en "full pull" og brage ind i jordvolden for enden af banen, der egentlig kun er 100 meter lang, men Lasse formåede at køre mere end 18 meter ind over målstregen. Andre traktorførere måtte erkende, at den firhjulede ikke kunne trække dem over målstregen, og at slæden bagpå blev for tung allerede ved 80-metermærket. Når forhjulene letter og baghjulene graver sig længere og længere ned i mulden, må man erkende, at man er slået af Lasse.

Til stor fryd for publikum.