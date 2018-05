- Vi ved ikke nøjagtigt, hvor mange, der plejer at komme, men vi regner med, at det er et sted mellem 2.500 og 3.500 mennesker, og med det fine vejr, vi har i dag, bliver det nok ikke færre, siger John Juul Henriksen, mens han viser rundt på et stykke af den 1,7 kilometer lange rute.

Det bakkede område i den nordligste del af Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor en masse søer er dukket op, efter at der har været gravet grus i 200 år, har lokket en masse klubber og foreninger til, som benytter muligheden for at dyrke deres interesse under åben himmel. Og hvert andet år byder de i samarbejde med ejerselskabet bag naturområdet, Tarup Davinde I/S, velkommen til en dag, hvor alle kan komme og prøve forskellige aktiviteter af.

Tarup-Davinde: Familier med børn blander sig med de ældste borgere lørdag 5. maj, da Tarup-Davinde Dagen åbner op for et hav af oplevelser til vands, til lands og i luften.

- Der er fire fem stykker, og de kom i forgårs, siger han og oplyser, at området er et af de mest sikre steder på Fyn at finde nattergalen.

- Det er den dag hvert andet år, hvor vi giver alle de interessenter lov til at komme og fortælle, hvad de bruger området til, når John Juul Henriksen lige at sige, inden han bliver afbrudt af fuglesang.

Listen er lang og primært præget af interesse for udendørslivet, naturen og historien. Der er klubber for hunde, modelbåde, stensamlere, spejdere, senioridræt, sportsfiskere, mountainbikere, biavlere, bueskytter, jægere og sportsdykkere, og der er foreninger med interesse for fugle, sommerfugle, landsbyer, som foruden forskellige fynske museer har valgt at slå en stand op. Desuden har den lokale naturbørnehave sammen med den lokale naturskole slået sig ned ved en af søerne og viser, hvordan de benytter det rekreative område til hverdag.

Han er direktør for Tarup-Davinde I/S og har opdelt ruten i 14 områder med flere forskellige stande, hvor en lang liste af foreninger og klubber lokker med gratis smagsprøver af både fysisk og spiselig form - og en masse snak om netop den interesse, de hver især beskæftiger sig med.

Man kan mærke på direktøren, at han værner om naturområdet, og selvom det er vidt forskellige interessegrupper, der benytter det, er han lykkedes med en målsætning om at sænke forvalterniveauet og lægge ud til interessenterne at løse eventuelle problemer.

- Tidligere kunne for eksempel mountainbikerne ringe til mig og beklage sig over, at der havde været en rytter inde på deres spor, men vi har sagt til dem, at de har mere forstand på heste og cykler, og at vi gerne vil benytte de kompetencer i et fællesskab, og det har vist sig at være en enormt spændende proces, fortæller han.

- Jeg oplevede for nyligt, at mountainbikerne og rytterne havde indkaldt til et møde for at løse nogle problemer, uden at vi var rodet ind i det. Det er jo fantastisk, lyder det fra John Juul Henriksen.