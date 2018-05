Efter fire sejre på stribe løb et afbudsramt hjemmehold ind i et effektivt spillende mandskab, der er uden nederlag i foråret og nu for alvor melder sig ind i oprykningskampen. Nyborg havde bolden meget i starten, men uden at blive farlige, mens Dalum virkede afventende og i kontrol, og det gav en sen halvlegsføring efter massivt pres. Udeholdet øgede efter en god time, og havde efterfølgende muligheder for flere mål. De udeblevne scoringer gav lidt spænding, da Nyborg kort før tid reducerede, men kun for at se Dalum score endnu en gang. (JOSC)