Netop de to hold, Krarup/Espe og OB plejer at spille meget lige i deres indbyrdes opgør, hvilket også var tilfældet i 75% af denne kamp, hvor første halvleg endte målløs, men i sidste halvdel af kampen gik der ifølge hjemmeholdets træner, Leif Rasmussen, nærmest "gris" i forsvarsspillet, så et kvarter før tid kunne OB så sikre sig alle tre point på et mål af Jonas Spenner i en periode hvor hjemmeholdet var total anonym på egen bane.

Træner for Krarup/Espe, Leif Rasmussen, var skuffet efter det knebne nederlag, og følte at hans spillere burde havde kunnet kæmpe sig frem til mindst uafgjort og dermed sikret sig et vigtigt point, men sådan gik det så ikke. (hol)