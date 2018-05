Der er sikkert blevet svedt lidt undervejs, mens der lørdag blev blev trampet i pedalerne af fynske borgmestre, formanden for Cyklistforbundet, og landets transport-, bygnings- og boligminister.

For lørdag blev den nye nationale cykelrute - eller Østersøruten, som den også kaldes - indviet på Hotel Christiansminde i Svendborg af blandt andet Cyklistforbundets formand Klaus Bondam, ministeren Ole Birk Olesen (LA), og Svendborgs borgmester Bo Hansen (S).

Den nye Østersørute på cykel er på omkring 900 kilometer og går gennem 17 danske kommuner. Den strækker sig som et ottetal fra Haderslev til Møn og krydser sig selv i Svendborg. Derfor var netop Svendborg centrum for festlighederne lørdagen igennem på en varm forårsdag, hvor der ikke var nogen undskyldning for ikke at finde cyklen frem fra kælderen.