Løb

Ruten på denne side På Fredericia-siden af Lillebælt Halvmarathon 2018 skulle de flere tusinde løbere først ad Kolding Landevej et stykke efter passagen af Den Gamle Lillebæltsbro. Så tilbage ad Gl. Færgevej og under broen, ad Snoghøjvej og Lyngsvej og derefter rundt i Erritsø ad Kystvejen, Snaremosevej og Mosegårdsvej. Herefter tilbage ad Lyngsoddevej og Lyngsvej mod Den Gamle Lillebæltsbro og start/mål i Middelfart.

En mindre brand ved en villa på Ravnsgårdsvej gjorde det nødvendigt for udrykningskøretøjer at skære sig igennem.

Han har selv løbet med fire-fem gange, men passer lidt på bentøjet nu og nøjedes med at heppe inde fra haven ud til Lyngsoddevej.

- Min bedste tid var omkring tre timer, men på de sidste seks-syv kilometer løber man kun på ens styrke.

- Det er en oplevelse at løbe Lillebælt Halvmarathon. Tænk, at få lov at løbe over både den nye og den gamle lillebæltsbro. I dag er det mere stemningen som tilskuer, jeg nyder. En festdag er det.