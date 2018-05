Esbjerg leverede et comeback efter 0-1 og vandt 2-1 over FC Roskilde efter en sen scoring i overtiden.

Esbjerg var tæt på en slem skuffelse hjemme mod FC Roskilde i 1. division, men takket være en scoring i overtiden vandt vestjyderne opgøret 2-1.

Dermed holdt Esbjerg sig til i kampen om den direkte oprykningsplads i 1. division, da de tre point sendte Esbjerg alene på førstepladsen.

Her topper Esbjerg med 55 point for 30 kampe foran Vejle, der med en kamp færre har 53 point.

Vejle kan dog med en sejr hjemme over Nykøbing FC generobre førstepladsen, der giver en direkte plads i Superligaen i næste sæson.

Kravet var da også en sejr til Esbjerg, men holdet haltede sig i gang og kom bagud 0-1 allerede efter et kvarter.

Esbjerg måtte vente længe, før udligningen til 1-1 blev en realitet efter 54 minutter, da Tim Hölscher fik bolden i mål, og man skulle ind i overtiden, før Hölscher med sin anden scoring blev matchvinder og sikrede de vigtige point til Esbjerg.

Der stod også særdeles vigtige point på spil, da Vendsyssel FF hjemme tog imod Viborg FF i 1. division.

Før opgøret lå hjemmeholdet på tredjepladsen med et point mere end Viborg, men det blev der lavet om på, da gæsterne vandt opgøret 3-1.

Andreas Albers bragte Viborg foran efter 50 minutter, og rutinerede Jonas Kamper øgede til 2-0, da han fem minutter før tid snød Vendsyssel-forsvaret og sparkede bolden fladt i mål i løb uden for feltet.

Dermed tjente hjemmeholdets reducering i overtiden blot til at pynte på nederlaget, som blev et mål større, da Albers scorede for anden gang i kampen langt inde i overtiden.

Med sejren kravlede Viborg forbi Vendsyssel og nåede op på 51 point, mens hjemmeholdet forblev på 49 point.

I bundstriden kæmper Brabrand for at undgå nedrykning, og derfor var 1-0-sejren hjemme over Thisted vigtig, selv om det ser sort ud.

Brabrand har på næstsidstepladsen 27 point, mens FC Roskilde på 10.-pladsen har 35 point inden de sidste tre runder i rækken.