Planklagenævnet afviser alle klager fra beboerne ved Lille Svanedam. Dermed kan en cykellegebane hurtigt blive en realitet.

Nyborg: Det skulle have været en bane til gavn og glæde for cyklende børn. I stedet er det blevet en lang strid, der har cyklet rundt i systemet i tre år. Men nu har den øverste myndighed på planområdet, Planklagenævnet, afgjort striden om cykellegebanen, som politikerne i Nyborg Byråd vil anlægge i den nordlige ende af Lille Svanedam - parken mellem Nyborg Private Realskole og Birkhovedskolen. Tryg træning Cykellegebanen er et initiativ fra Dansk Cyklistforbund og Nordea Fonden, der støtter den slags baner ti steder i landet.Selve banen bliver på cirka 2000 kvadratmeter med fast underlag og med forskellige redskaber så som ramper og lignende.Kommunen har fået en halv million til banen og skal selv af med et lignende beløb.



Idéen er, at man kan træne i trygge rammer, inden det går løs i trafikken. Banen henvender sig først og fremmest til børn i alderen to til 12 år, men kan i princippet bruges af alle. Nævnet afviser de klager, der er kommet mod cykelbanen fra beboere ved den lille park, og dermed står lokalplanen for Lille Svanedam - inklusiv cykelbane - ved magt. - Hvis vi ville, kunne vi gå i gang i morgen med at anlægge banen, siger Per Jespersen (S), formand for Teknik- og Miljøudvalget. Det er dog kommunen sundhedsafdeling, der står bag projektet, og det er her, man nu kan trykke på startknappen.

DF imod

Sagen er dog ikke helt på plads endnu rent politisk, for Dansk Folkeparti vil forsøge at ændre beslutningen, så cykelbanen placeres et andet sted. - Vi er ikke tilfreds, og vi tager gerne sagen i byrådet en gang mere. Vi ønsker en anden placering til cykelbanen, end den der er vedtaget, siger byrådsmedlem Carsten Kudsk (DF). Sagen om cykellegebanen i Lille Svanedam dukkede op helt tilbage i sommeren 2015, da Nyborg Kommune besluttede at lægge billet ind på pengene i en stor pulje, som Nordea Fonden og Cyklistforbundet havde sat af til øvebaner for kommende cyklister rundt om i landet. Beboerne ved Birkhovedvej var fra starten imod at blive nabo til cykelbanen, og de fremhævede blandt andet, at der ikke er plads nok til at lave en ordentlig bane den trekant i Lille Svanedam, hvor byrådet vil placere den. Derfor præsenterede de forskellige alternativer for politikerne, blandt andet på banerne ved Danehofskolen i udkanten af byen. Det ville politikerne ikke høre tale om, og derfor endte sagen altså i en konflikt, der nu er afgjort i Planklagenævnet.

Gammel servitut