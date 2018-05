Tre gode råd

71-årige Christian Drue er ivrig vandringsmand og går gerne mange kilometer hver dag. Her er hans tre bedste steder at gå ture i Assens.

1 Assens-Torø: Start turen ved Assens Havn og følg vejen rundt til "bagfyret". Her kan man gå langs eksempelvis Næsvej/Rylevej eller en af de mindre stier helt ud til vandet. Følg strandstien, der findes både en nede ved vandet langs stranden og en højere oppe i terrænet, der løber forbi jordbassinerne. Følg stien hele vejen ud til Nyhuse og videre ud til Torø Huse. Denne del af turen er cirka 4 kilometer lang. Turen fra Assens til Torø er Christian Drues yndlingsrute, og han tager den gerne hele vejen ud til Torø og går de cirka 5 - 6 kilometer, der er rundt langs stranden, før han går tilbage til Assens midtby. Turen kan kortes til i begge ender, men ender med en god længde på over 10 kilometer.

2 Jordbassinerne: Skyllebassinerne, eller jordbassinerne som de er døbt i nyere tid, er også en af Christian Drues anbefalede ruter. I løbet af de sidste godt 120 år er der blevet deponeret jord fra Sukkerfabrikken (Rådhuset i Assens var indtil 2006 en sukkerfabrik red.) så jordbassinernes i dag er over 10 meter over havniveau. Det giver et flot kig ud over havet, og endnu mere vand ved de fem store søer, noget som Christian Drue værdsætter. Området er godt 40 ha stort og stibelagt og derfor godt til dårligt gående. Et godt område til både kortere og længere ture, fordi man kan blive ved med at fortsætte ruten, eller kun gå et lille stykke langs jordvoldene.

3 Kærum å og Melbystierne: Christian starter turen ved Vor Frue Kirke og følger den markerede rute, der starter overfor Rådhuset i Assens. Herfra kan man følge stien langs søen over til åen og derefter langs boldbanen. Stien går gennem en park og forbi Kaals Mølle. Herefter krydser stien Fåborgvej, går forbi stadion og derefter igennem tunnellen under ringvejen. Her rammes naturområdet ved Brunebjerg ved Hundeskoven. Her kan man vælge at forsætte til Kærum og tage turen op ad bakken til Kærum Kirke, hvor der er en bænk, der plejer at være Christians endemål.

Kilde: Visit Assens og Christian Drue