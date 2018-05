Det var en af de dage på Sydfyn, hvor der skete ting og sager, uanset hvor man bevægede sig hen. Om det så var på Christiansminde, på Hvidkilde Gods, i byen eller ude i industrikvarteret. Vi forsøgte efter bedste evne at komme rundt til det meste på denne aktivitetstunge lørdag.

Svendborg: - Her er altså meget smukt, må jeg sige. Ordene leverer selveste transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA), fra en talerstol på Christiansminde, hvor han er med til at indvie den 860 kilometer lange Østersøruten. Ministerens ord rammer vel egentligt dagen meget godt ind. For det er både en smuk en af slagsen og en, der bugner med muligheder for at komme ud at lave noget. Vi er i den grad rendt ind i en af de dage, hvor det slet ikke er til at vælge én ting ud af det sker-listen at tage til, hvorfor avisens reportere forsøger at komme en smule rundt i landskabet og dokumentere det høje aktivitetsniveau på Sydfyn. Det ses tydeligt til den officielle indvielse af cykelstien, der udover ministeren, en række fynske borgmestre (heriblandt vores egen Bo Hansen (S)) og direktør for Cyklistforbundet Klaus Bondom er ganske velbesøgt af offentligheden. Det er da heller ikke hver dag, at en ny national cykelrute åbner. En rute, som kører igennem 17 kommuner og som har en målsætning om at skabe en øget omsætning på cykelturisme på 200 millioner kroner om året på øen efter 2020. - Det er Danmarks uden tvivl flotteste cykelrute, vi åbner her i dag i Svendborg, lød det fra Klaus Bondam.

Rekordmange til havemarked

Helt proppet er der dog ikke på Christiansminde, hvilket er lidt besynderligt, da det er et sted, svendborgenserne flokkes til, så snart solen titter frem. Det må tyde på, at der er andet at tage sig til. For eksempel ude på Hvidkilde Gods, hvor vi er lidt tidligere på dagen. Herude er der mennesker. Mange mennesker. De er der, fordi Haveselskabet for syvende gang holder havemarked, og allerede 10 minutter før åbningen er køerne ved de to indgange flere meter lange. Havemarkedet, der aldrig nogensinde har været ramt af regnvejr, kunne i år byde velkommen til rekordmange besøgende i strålende sol. I alt 1200 betalende gæster når forbi markedet, fortæller en lettet formand for Haveselskabet Svendborg, Anni Petersen. - Alt det arbejde vi i foreningen lægger i det her, er det hele værd, når der er så glade købere og så glade sælgere som i dag, siger hun ved markedets lukketid klokken 15. 52 stadeholdere, der ifølge Anni Petersen allerede har booket plads til næste år, havde fundet vej til den store grønne plads mellem de hvide avlsbygninger på Hvidkilde, og her kunne de mange gæster finde alt, hvad havehjertet begærer, om det så er torskemund og løvehaler eller gamle zinkbadekar og brugte terrakottakrukker.

Motorcross i international klasse

Selv ude i Svendborgs industrikvarter på Bodøvej er det ikke til at få en parkeringsplads. Her er Motorcykel Clubben Svendborg vært for et særligt stævne, der trækker 160 kørere, deres familie, venner og andre tilskuere til fra det meste af Europa. Det specielle ved stævnet består i, at størstedelen af feltet er af en relativ ældre årgang. - Det er første afdeling af europamesterskabet for classic-crossere, hvor der er helt særlige regler for, hvor gamle crosserne må være, forklarer næstformand i den lokale motocrossklub, Jesper Gordon. - Det betyder også, at deltagerne er ret gamle. Det er primært ældre mennesker. Vi har en kategori for dem mellem 30 og 50 år, mens den anden er 72 plus. Så vi har kørere på op mod 80 år, der kører rundt, siger næstformanden, mens vi konstaterer, at det ikke er til at se hverken på fart eller den højde, crosserne når op på, at det er ældre herrer på banen i dag.

Mindehøjtidelighed