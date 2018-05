To gange inden for 24 timer kunne grundlæggeren af Nattens Dronning-arrangementet glæde sig over at blive hyldet på scenen.

To gange inden for 24 kunne grundlæggeren af dragshowet "Nattens Dronning", Poul Sylvestersen, lade sig hylde på en scene.

Fredag aften kom det frem, at han i forbindelse med næste udgave af HCA Festivals i uge 34 skal stå for udstillingen "De Røde Sko" i Rådhushallen, og lørdag blev han så hyldet for sit mangeårige arbejde i det homoseksuelle miljø.

- Poul vandt, men det var utrolig tæt mellem kandidaterne, da stemmerne skulle tælles op, fortæller arrangør af Mangfoldighedsprisen, Sarah Baagøe Petersen.

Hun glæder sig over at knap 250 deltagere støttede op om optoget, som hun understreger ikke er en LBGT-parade fortrinsvis for homoseksuelle på samme måde som Copenhagen Pride.

- Vores parade er for alle minoriteter - uanset om den skyldes seksualitet, etnicitet eller handicap. Og vi kan selvfølgelig altid bruge endnu mere opbakning, så det ville være dejligt, hvis der næste år var 500 med i optoget, siger Sarah Baagøe Petersen.

Det er andet år, Mangfoldighedsfesten finder sted. Udover paraden og selve prisuddelingen, som borgmester Peter Rahbæk Juel stod for, består markeringen af en fest på Flakhaven med bands, der netop repræsenterer forskelligheden, forklarer Sarah Baagøe Petersen.

De øvrige nominerede til Mangfoldighedsprisen 2018 var Birthe Malling, som i mere end 20 år har været formand for handicaprådet i Odense, samt integrationsprojektet To timer om ugen, som henvender sig til tosprogede børn. Projektet var repræsenteret ved sin daglige leder, Alaa Abdol-Hamid.