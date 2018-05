Assens: Det dufter af bål, fuglene synger, og lidt væk fra spejderhytten i Assens sidder en flok børn og voksne lørdag og laver snobrød. De fejrer, at KFUM-spejderne i Assens er fyldt 100 år. Det er en stor dag, for foreningen i Assens er den første af de grønne spejdere på Fyn, som runder de 100 år.

Udover nogle få afbræk, hvor Klaus Hougaard har boet væk fra Assens i nogle år, og Bjarne Jensen har været soldat, har de tre altid gået til spejder sammen. De har i dag fået mere ansvar, end de havde dengang, men det har ikke ændret på deres glæde ved spejderlivet.

- Jeg føler mig fri. Jeg er ikke afhængig af diverse gadgets. Der er ikke noget bedre end at vågne op på stranden, se solopgangen og drikke en kop kaffe, siger Peter Jantzen, der også er glad for at lave mad over bål.

Klaus Hougaard er heller ikke i tvivl om, hvad der er årsagen til, at han fortsætter med at være spejder.

- Bare det at være ude og nyde naturen. Især når det er på den primitive måde, siger han.