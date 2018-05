Særslev: Når Særslevs Sportsvenner bruger en lørdag på at rulle hele lokalområdet tyndt med fem traktortrukne butikker, er det for at omdanne blomster, drivhusplanter og urter til kontanter som kan støtte det lokale idrætsliv.

I år var det 27. gang, og selvom det er byens sportsfest og traktortrækket, der er blevet den helt store indtægtskilde, så er blomstersalget en hyggelig tradition, som man ikke vil undvære. I løbet af årene er der da også skrabet rigtigt mange penge ind til foreningerne, og et gennemsnits overskud ligger et sted mellem 15.000 og 20.000 kroner.

- Vi har virkelig vejret med os i år, for folk har vist nærmest længtes efter at kunne komme ud og få styr på haven efter et koldt og vådt forår. Og lige i dag kommer så det gode vejr. Vi har fået solgt godt indtil nu, og mange folk er hjemme når vi kommer og ringer på, fortæller Casper Conradsen, der var chauffør på den vogn som kørte i selve Særslevs downtown.

To hurtige drenge løb foran traktoren og bankede på de forskellige hoveddøre, for at høre om man skulle købe noget.

- Der bliver taget godt imod os, og mange steder bliver vi lige budt ind på noget at drikke, når vi kommer forbi, fortæller Casper Conradsen.

Imens de fem salgsvogne kørte rundt i et stort område rundt om byen, var der også mulighed for at handle planter på parkeringspladsen foran byens Dagli'Brugs