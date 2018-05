Kulturarv. Ja til det nye Nyborg Slot

Af: Peter Dragsbo, fhv. direktør for Museum Sønderjylland og nu formand for Langelands Museum <br />Gyden 2, 5900 Rudkøbing

Debatindlæg fra Peter Dragsbo, fhv. direktør for Museum Sønderjylland og nu formand for Langelands Museum <br />Gyden 2, 5900 Rudkøbing

Nu er der, lidt sent, kommet debat om den planlagte udvidelse og fornyelse af Nyborg Slot. I mange år har vi her i Norden dyrket en puritansk minimalisme med hensyn til, hvad man kan og ikke kan, når der er tale om kulturarv.

Det har paradoksalt nok været nemmere at få lov til at rive 50 bevaringsværdige huse ned end at få lov til at rekonstruere et stykke af en voldgrav fra jernalderen. Jeg kan f.eks. huske fra min tid som direktør for Sønderborg Slot, hvordan styrelserne i København protesterede imod, at man genopbyggede en dansk skanse på stedet - med det resultat, at ingen på stedet forstår situationen før 18. april 1864.

Heldigvis har vi da herhjemme også en tradition for, at man godt kan tilføje noget nyt til kulturarven, også til nationale monumenter. Tag f.eks. det genopbyggede Koldinghus med de nye spændende sale og rum, som alle i dag roser. Eller tag de spændende tilføjelser til de historiske fynske haver på Sanderumgård og Glorup.

Så hvorfor ikke Nyborg Slot? Transformation og tilføjelse kan i høj grad berige kulturarven, hvis det sker med kvalitet og sans for stedets ånd - og intet værdifuldt forsvinder. Og det gælder i høj grad projektet for Nyborg Slot.

Slottet har siden 1700-tallet ligget hen som en forsømt torso, selv om det er et af Danmarkshistoriens vigtigste steder, sædet for rigets første parlament, Danehoffet. Med det nye projekt kan slottet genvinde noget af sin gamle storhed, samtidig med at der ikke ødelægges noget som helst af den bevarede del af slottet. Tværtimod, den del er jo allerede færdigrestaureret, samtidig med at forundersøgelserne på slotsholmen har givet fantastisk ny viden om borgens historie, som skal formidles i det nye slot.

Det undrer mig, at det netop er "nationalkonservative" kræfter, der protesterer. De skulle jo om nogen være glade, når nationale kulturarvssteder løftes op i en højere klasse og får nyt liv, der svarer til deres historiske betydning.

Selv har jeg haft ansvaret for både Sønderborg Slot og Dybbøl Banke og skal hilse og sige, at jeg har været glad for at være med til at både bevare og forny begge steder. Så: Held og lykke med projektet til mine kolleger i Nyborg.