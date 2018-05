Politiet måtte tilkalde en bombehund for at få undersøgt en efterladt kuffert i en af de tilstødende haller ved Boxen i Herning, hvor der netop nu er VM i ishockey.

Hallen huser mediecentret, hvor pressen arbejder, og centret blev kortvarigt evakueret, mens hunden fik snuset til den ejerløse kuffert.

Hunden fandt dog intet mistænkeligt, og da politiet efterfølgende åbnede kufferten, viste den sig at indeholde tøj.

Ishockey-VM er omgærdet af solide sikkerhedsforanstaltninger, og alle bliver visiteret, inden de får lov til at komme ind i området omkring Boxen.

Der er nok at se til for kontrollørerne, for besøget i Boxen har været flot på de første to kampdage.

Der var 10.000 tilskuere til Danmarks åbningskamp mod Tyskland fredag aften, mens det officielle tilskuertal var 8841, da Norge mødte Letland i lørdagens tidlige kamp i Herning.