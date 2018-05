Saltvand, bobler og kage stod på menuen, da Rudkøbing Roklub lørdag fejrede 120 års jubilæum i bragende sol

Rudkøbing: Vejret kunne dårligt vise sig fra sin finere side, da Rudkøbing Roklub holdt reception og fejrede 120 års jubilæum lørdag den 5. maj. Dagen bestod af fire timer, hvor alle med lyst til at prøve kræfter med klubbens inriggere, fik mulighed for at få en rundtur i "trekanten", som er et lavvandet område ved klubbens hus. Det benyttede blandt andre en familie fra Middelfart sig af. De har feriehus i Rudkøbing og havde læst om arrangementet i ugeavisen. For dem faldt det helt naturligt at lægge vejen forbi. - Vi er så tæt på vandet her. Måske bliver vi medlemmer, lød det fra Mette Toft Lie efter at have været på prøvesejlads i selskab med sin datter, Ellen, og klubbens næstformand, René Larsen, som styrmand.

Tre gange "hurra" og "RR"

De to var tydeligt begejstrede efter rundturen, og det samme var Karin Frost, klubformand, da hun klokken 14 bød officielt velkommen efter at have taget imod gaver og blomster. - Det er dejligt med så mange mennesker og sol, så vi alle sammen kan være ude. Det har været en fin formiddag med forhåbentligt kommende roere i vandet, der har været ude og nyde det, sagde hun. Som det hører sig til, blev der efterfølgende råbt tre gange hurra. Som en del af klubbens tradition blev det "lange" hurra sløjfet til fordel for et "RR!" (forkortelse for Rudkøbing Roklub, red.), der mest af alt lyder som et kampråb.

Roere kiggede forbi

Saltvandet et stenkast fra klubbens terrasse blev suppleret med sprudlende bobler i champagneglas og kage, mens der blev snakket om løst og fast - og mest om roning. Blandt gæsterne var også medlemmer fra Svendborg Roklub, hvoraf tre havde roet de 16 kilometer til Rudkøbing for at være med. Også Marstal Sejlklubs Roafdeling var repræsenteret i skikkelse af Else Boye-Hansen. Hun havde gaver med til både klubben og klubmedlem, Erling Pedersen, der har været medlem af Rudkøbing Roklub i 60 år. Else Boye-Hansen bor i Troense, men har sommerhus i Marstal, hvor hun ror fast, og blandt andet derfor lå det ikke i kortene, at hun skulle tage en gave fra Rudkøbing-roerne med tilbage til Marstal lørdag.

Rudkøbing-båd på vej til Marstal