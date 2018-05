2 / 3

Pia Møller, Odense C: - Jeg bor i Skibhuskvarteret og har hele tiden været 100 procent positiv over for de forandringer, der skulle ske, men jeg må også være ærlig og sige, at jeg synes, det er tungt med trafikken og omlægningerne, og at jeg glæder mig til, at det er færdigt. Så kan man også bedre se, hvad det bliver til arkitektonisk - det synes jeg stadig er svært på den gamle TBT-gade. Jeg er skeptisk over for TBT Tower, men jeg er glad for udviklingen på havnen. Her savner jeg lidt mere erhverv. Foto: Birgitte Carol Heiberg