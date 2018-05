Skal Odense have en stadsarkitekt? Måske - måske ikke, lød det fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der lørdag guidede interesserede borgere gennem byen som optakt til den ugens arkitekturfestival. Og som mener, at alene en diskussion om byens udseende har positiv effekt.

Han har vist rundt i blandt andet Bratislava, Berlin og hele seks forskellige byer i Toscana uden på forhånd at have besøgt dem, så borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er vant til at være guide et sted, han ikke kender.

Til gengæld er det nyt for ham at være guide i en by, han kender så godt som sin egen, siger han, inden han med en imaginær paraply i luften dirigerer adskillige håndfulde interesserede borgere fra Brandts og ud i Latinerkvarterets gader. Gennem Ny Vestergade, Munke Mose og op til krateret af den tidligere trafikerede hovedfærdselsåre, han kan se ned på fra rådhuset, inden han til sidst runder det nye Carl Nielsen-kvarter med Odeon som den store finale. Og undervejs peger han lige så ofte på byrumsmiljø og nye fliser som på bygninger - både nye og gamle.

Arkitekturfestival Odense Architecture Festival er en afløber af en lignende festival i København, og i samme periode finder der også festival sted i Aarhus og Aalborg.



Festivalen skal skabe dialog om byens forvandling og øge dens stolthed. Det skal ske ved en række arrangementer, der finder sted frem til næste weekend.



Søndag kan man eksempelvis høre om kunst i byens offentlige rum, halmhuset og Det Ny H.C. Andersens Hus, der skal bygges i Lotzes Have. Det sker henholdsvis klokken 10, 12, 14 og 17.



Programmet fortsætter den følgende uge og kan ses i sin fulde længde



Torsdag 10. maj klokken 16.30 deltager arkitekt Andreas Isager med et oplæg om den kulturelle udvikling på Odense Havn. Odense Architecture Festival er en afløber af en lignende festival i København, og i samme periode finder der også festival sted i Aarhus og Aalborg.Festivalen skal skabe dialog om byens forvandling og øge dens stolthed. Det skal ske ved en række arrangementer, der finder sted frem til næste weekend.Søndag kan man eksempelvis høre om kunst i byens offentlige rum, halmhuset og Det Ny H.C. Andersens Hus, der skal bygges i Lotzes Have. Det sker henholdsvis klokken 10, 12, 14 og 17.Programmet fortsætter den følgende uge og kan ses i sin fulde længde her Torsdag 10. maj klokken 16.30 deltager arkitekt Andreas Isager med et oplæg om den kulturelle udvikling på Odense Havn.

Turen er første led i en ny arkitekturfestival, Odense Architecture Festival, der finder sted i den kommende uge, og som sætter fokus på den udvikling, der pipler frem overalt. Borgmesteren har selv lagt ruten, og det er sket ud fra de historier, borgmesteren gerne ville fortælle.

- Jeg har ikke bevidst undgået noget, jeg synes er grimt. Til sidst kommer vi eksempelvis tæt på Tigergården, siger han iklædt solbriller men uden manuskript.