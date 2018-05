- Der er brug for folk, der kan kultivere vanviddet og gøre det praktisk anvendeligt.

Sådan lyder det fra X-Factor værten Thomas Blachman, som lørdag deltager som gæst på Alternativets landsmøde.

I en samtale med partileder Uffe Elbæk på hovedscenen springer Blachman ud som alternativist:

- Jeg stemte på Alternativet ved sidste valg, siger Thomas Blachman til jubel fra salen.

X Factor værten fastslår, at hans interesse for partiet skyldes behovet for store visioner for Danmark.

Selv pakker han ikke ambitionerne ind, men erklærer sig med et smil som kandidat til at tage over, når Uffe Elbæk efter eget udsagn stopper som partileder i næste valgperiode.

- Men jeg skal måske starte med at melde mig ind i partiet, lyder det ironisk fra Thomas Blachman.

Tv-værten virker dog ikke umiddelbart opsat på at få fast arbejde på Christiansborg:

- Det går simpelthen for langsomt. Vi hører en hel masse om skattelettelser og frokostpauser. Jeg dør af utålmodighed. Jeg er alt for liderligt et menneske til den slags understimulering.

- Der er bedre samfund ude i horisonten. Få nu nogle idéer og vær visioner, lyder opfordringen fra Thomas Blachman til de 179 medlemmer af Folketinget.